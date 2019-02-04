ХК «Рязань» проиграл на выезде нефтекамскому «Торосу»

СЕГОДНЯ 19:18 2019-02-04T19:18:30+03:00

При этом хозяева льда оставили свои ворота в неприкосновенности

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В ходе регулярного чемпионата «ВХЛ-Кубок Шелкового пути» 4 февраля рязанская команда начала выездную серию матчем с нефтекамским «Торосом». Подопечные Павла Десяткова потерпели поражение 0:2.

Владислав Лукин открыл счет, рязанцы в течение первого периода смогли попасть в рамку «Тороса» лишь трижды, нефтекамцы – в 4 раза больше. Во втором игровом отрезке Сергей Денисов вынимал шайбу из сетки своих ворот после броска Артема Чернова. В заключительном периоде хозяева сыграли «по счету», особо не напрягаясь.

ИСТОЧНИК KP.RU