ХК «Рязань» проиграл на выезде нефтекамскому «Торосу»
При этом хозяева льда оставили свои ворота в неприкосновенности
.Фото: Павел АВЕРИН
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В ходе регулярного чемпионата «ВХЛ-Кубок Шелкового пути» 4 февраля рязанская команда начала выездную серию матчем с нефтекамским «Торосом». Подопечные Павла Десяткова потерпели поражение 0:2.
Владислав Лукин открыл счет, рязанцы в течение первого периода смогли попасть в рамку «Тороса» лишь трижды, нефтекамцы – в 4 раза больше. Во втором игровом отрезке Сергей Денисов вынимал шайбу из сетки своих ворот после броска Артема Чернова. В заключительном периоде хозяева сыграли «по счету», особо не напрягаясь.
ИСТОЧНИК KP.RU