2019-02-04T19:18:30+03:00
Спорт

ХК «Рязань» проиграл на выезде нефтекамскому «Торосу»

При этом хозяева льда оставили свои ворота в неприкосновенности
Павел АВЕРИН
Поделиться:
..Фото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

В ходе регулярного чемпионата «ВХЛ-Кубок Шелкового пути» 4 февраля рязанская команда начала выездную серию матчем с нефтекамским «Торосом». Подопечные Павла Десяткова потерпели поражение 0:2.

Владислав Лукин открыл счет, рязанцы в течение первого периода смогли попасть в рамку «Тороса» лишь трижды, нефтекамцы – в 4 раза больше. Во втором игровом отрезке Сергей Денисов вынимал шайбу из сетки своих ворот после броска Артема Чернова. В заключительном периоде хозяева сыграли «по счету», особо не напрягаясь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В половине школ Рязани из-за гриппа и ОРВИ отменили уроки
В Рязани введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ
Михайловское шоссе Рязани ждет масштабное отключение света
В Рязани пожарная машина попала в ДТП
В ночном ДТП в Рязани Hyundai Elantra развернуло почти на 360 градусов (видео)
На должность рязанского бизнес-омбудсмена претендуют два кандидата
С банковской карты рязанки неизвестные списали 19 тысяч рублей
В рязанском райцентре Касимов прошли соревнования по автокроссу
Пилот рухнувшего в Рязанской области самодельного автожира даже в больницу не попал
Губернатор Рязанской области выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП под Калугой
Рязанец обчистил две дюжины конфетных аппаратов
Двум районам Рязанской области выделят 30 миллионов рублей на водные объекты
Детский онколог из Рязани стал лауреатом всероссийской премии