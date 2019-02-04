В Рязани введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ

СЕГОДНЯ 18:39 2019-02-04T18:39:29+03:00

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Со 2 февраля до особо распоряжения в организациях и на объектах Рязани введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ. На сайте регионального управления Роспотребнадзора опубликовано соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по Рязанской области.

Значительное превышение эпидемиологического порога зарегистрировано среди детей – в возрастной группе 7–14 лет. Оно составляет почти 50%.

Главный государственный санитарный врач региона рекомендовал главе администрации Рязани ограничить проведение массовых мероприятий с участием детей, особенно в закрытых помещениях.

Минздрав региона увеличит часы работы поликлиник, организует обслуживание больных на дому, при этом ограничит допуск посетителей в стационарные лечебные заведения, а функционирование дневных стационаров временно приостановит. Также медики должны будут обеспечить наличие неснижаемого запаса медикаментов.

Министерству образования Рязанской области рекомендовано организовать ежедневный учет и выявление причин отсутствия детей в детсадах, школах и среднеспециальных учебных заведениях, отменить кабинетную систему обучения, проведение массовых мероприятий. В случае, если 20% детей нет в классе, необходимо будет приостанавливать его функционирование, а школа должна уходить на карантин при отсутствии 30% учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU