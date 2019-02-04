Михайловское шоссе Рязани ждет масштабное отключение света

СЕГОДНЯ 18:05 2019-02-04T18:05:57+03:00

Электричества не будет два дня

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5 и 6 февраля на Михайловском шоссе Рязани будут отключать электричество, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Света не будет из-за ремонтных работ на трансформаторной подстанции, уточнили в городском управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Итак, во вторник и среду с 10.00 до 18.00 света не будет в домах с 238 по 266.

Кроме этого во вторник, 5 числа, на улице Энгельса областного центра отключат холодную воду – с 9 утра до 18 часов ХВС не будет в домах под номерами 17, 19 и 21.

ИСТОЧНИК KP.RU