На должность рязанского бизнес-омбудсмена претендуют два кандидата

СЕГОДНЯ 15:33 2019-02-04T16:25:42+03:00

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До 20 февраля в Рязанской области губернатор по согласованию с уполномоченным по защите прав предпринимателей при Президенте РФ должен назначить регионального бизнес-омбудсмена. Ранее эту должность занимал Егор Бурцев, сложивший полномочия досрочно.

Кандидатов двое: общественная организация «Деловая Россия» выдвинула бывшего генерального директора строительной компании «Единство» Евгения Коковина, а Рязанская торгово-промышленная плата – экс-министра промышленности, инновационных и информационных технологий Михаила Пронина.

При этом «Деловая Россия» запустила на своем сайте рейтинговое онлайн-голосование, рассчитывая, что оно отразит реальное отношение предпринимательского сообщества к кандидатам и, возможно, повлияет на окончательное решение главы региона. Свою позицию любой желающий может выразить до 14 февраля.

Расширенная информация о каждом из кандидатов содержится на странице голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU