В рязанском райцентре Касимов прошли соревнования по автокроссу
В субботу, 2 февраля, в Касимове прошли соревнования по автомобильному кроссу. За призы боролись спортсмены, представляющие две зачетные группы: Д2-Н (передний привод) и Д2-классика (задний привод). Помимо рязанских автогонщиков в мещерский город приехали гости из Тамбовской и Пензенской областей.
Победители и призеры определялись по двум лучшим результатам, показанным в трех заездах.
В группе Д2-Н победу отпраздновал Евгений Кузовкин (Рязань). Второе и третье место заняли рязанцы Максим Прописнов и Павел Фомичев. В зачетной группе Д2-классика итоговую победу одержал Юрий Морозов из Михайлова. А вот второе и третье место заняли касимовские спортсмены Андрей Хлыстов и Василий Кононов.
- Широкая ровная трасса, бесплатный обед, много подарков от спонсоров, - отметил Юрий Морозов. – Даже тех, кто перевернулся (а таких было трое) отметили специальными сувенирами. Огромное спасибо организаторам соревнований. Рязани есть чему поучиться!
ИСТОЧНИК KP.RU
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