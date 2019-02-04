2019-02-04T14:47:40+03:00
Спорт

В рязанском райцентре Касимов прошли соревнования по автокроссу

Победы в своих зачетных группах отпраздновали Евгений Кузовкин и Юрий Морозов
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На фото Юрий Морозов (Михайлов).На фото Юрий Морозов (Михайлов).
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В субботу, 2 февраля, в Касимове прошли соревнования по автомобильному кроссу. За призы боролись спортсмены, представляющие две зачетные группы: Д2-Н (передний привод) и Д2-классика (задний привод). Помимо рязанских автогонщиков в мещерский город приехали гости из Тамбовской и Пензенской областей.

Победители и призеры определялись по двум лучшим результатам, показанным в трех заездах.

В группе Д2-Н победу отпраздновал Евгений Кузовкин (Рязань). Второе и третье место заняли рязанцы Максим Прописнов и Павел Фомичев. В зачетной группе Д2-классика итоговую победу одержал Юрий Морозов из Михайлова. А вот второе и третье место заняли касимовские спортсмены Андрей Хлыстов и Василий Кононов.

- Широкая ровная трасса, бесплатный обед, много подарков от спонсоров, - отметил Юрий Морозов. – Даже тех, кто перевернулся (а таких было трое) отметили специальными сувенирами. Огромное спасибо организаторам соревнований. Рязани есть чему поучиться!

ИСТОЧНИК KP.RU

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