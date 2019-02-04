Губернатор Рязанской области выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП под Калугой

СЕГОДНЯ 14:04 2019-02-04T14:20:23+03:00

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Пресс-служба правительства Рязанской области сообщает, что губернатор региона Николай Любимов направил телеграмму губернатору Смоленской области со словами соболезнования в адрес родных и близких, чьи родственники погибли в страшном ДТП с автобусом.

Напомним, что в воскресенье, 3 февраля, автобус с детским танцевальным коллективом из Смоленской области перевернулся неподалеку от Калуги. Погибли семь человек, в том числе трое детей. Еще 32 человека получили травмы.

В телеграмме Николая Любимова говорится: «В Рязанской области с глубоким прискорбием восприняли сообщение о дорожной аварии с автобусом с детьми под г. Калугой, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. Трагическая гибель молодых, полных сил и жизненных планов, талантливых людей – невосполнимая потеря не только для родных и близких, но и для всего общества. От имени жителей региона, Правительства Рязанской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Всем получившим травмы желаю скорейшего выздоровления».

ИСТОЧНИК KP.RU