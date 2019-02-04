2019-02-04T13:48:36+03:00
Происшествия

Рязанец обчистил две дюжины конфетных аппаратов

Действовать быстро ему помогал специально изготовленный ключ
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22-летний житель Рязанского района украл деньги из 24 аппаратов по продаже конфет и сувениров. Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, он орудовал в областном центре и городе Рыбное.

Преступнику не удалось остаться незамеченным в одном из супермаркетов Рязани, когда на его странные манипуляции обратили внимание работники торгового заведения. Приехавшие на место полицейские убедились, что монетоприемник взломан, а мелочь украдена.

По записям камер видеонаблюдения удалось составить ориентировку, которая помогла оперативникам узнать мужчину, привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

После задержания выяснилось, что рецидивист с декабря по январь обчистил как минимум две дюжины аппаратов. Действовать быстро ему помогал специально изготовленный ключ. Ущерб, нанесенный владельцам имущества, предварительно оценен более чем в 80 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Причем полиция не исключает, что преступных эпизодов могло быть гораздо больше. Сообщить о них можно по телефонам (4912) 29-93-31 или 02 (102/112).

ИСТОЧНИК KP.RU

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