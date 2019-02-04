Детский онколог из Рязани стал лауреатом всероссийской премии

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-04T15:34:37+03:00

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В Москве подвели итоги Всероссийской премии «Будем жить!». Церемония награждения прошла в рамках Международного дня борьбы против рака в Государственном Кремлевском Дворце, сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Организатором ежегодной Всероссийской премии является Межрегиональная общественная Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» при поддержке Администрации Президента РФ. Премию вручают пациентам, перенесшим онкологические заболевания, общественным активистам, журналистам, представителям благотворительных организаций, и, конечно, онкологам.

В номинации «Профессиональная забота» лауреатом III степени признан Александр Безнощенко – детский онколог, заведующий отделением химиотерапии онкологических и гематологических больных Областной детской клинической больницы имени Н.В. Дмитриевой.

– Александр Григорьевич – настоящий профессионал своего дела! Огромное спасибо Вам за профессиональное выполнение своего врачебного долга, знания, за чуткость и способность к состраданию. Желаем Вам дальнейших профессиональных успехов! – говорится в сообщении минздрава.

Большой материал «Комсомолки» об Александре Безнощенко и работе его отделения здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU