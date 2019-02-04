2019-02-04T11:48:55+03:00
Общество

С рязанских улиц за выходные вывезено более 12 000 кубометров снега

В работах было задействовано около 200 единиц техники и более 200 человек
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Фото: пресс-служба администрации Рязани.Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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Администрация Рязани сообщает, что за минувшие выходные из областного центра было вывезено более 12 000 кубометров снега. Работы проводились на улицах: Интернациональная, Чкалова, Татарская, 2-я и 5-я Линии, Пушкина, Ленинского Комсомола, Островского, Чапаева, Кудрявцева, Пожалостина, Яхонтова, Павлова, Маяковского, Новая, Циолковского, Вокзальная, Садовая, Гагарина, Мичурина, Рязанская, Радищева, Ленина, Соборная.

Было задействовано в общей сложности порядка 200 единиц техники и более 200 человек.

Всего с начала зимнего сезона из города вывезено 100 000 кубометров снега.

Дирекция благоустройства города, подрядные организации, а также управляющие компании в настоящее время активно посыпают тротуары и дорожки противогололедной смесью. За минувшие выходные было использовано свыше 350 кубометров данной смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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