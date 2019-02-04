С рязанских улиц за выходные вывезено более 12 000 кубометров снега
Администрация Рязани сообщает, что за минувшие выходные из областного центра было вывезено более 12 000 кубометров снега. Работы проводились на улицах: Интернациональная, Чкалова, Татарская, 2-я и 5-я Линии, Пушкина, Ленинского Комсомола, Островского, Чапаева, Кудрявцева, Пожалостина, Яхонтова, Павлова, Маяковского, Новая, Циолковского, Вокзальная, Садовая, Гагарина, Мичурина, Рязанская, Радищева, Ленина, Соборная.
Было задействовано в общей сложности порядка 200 единиц техники и более 200 человек.
Всего с начала зимнего сезона из города вывезено 100 000 кубометров снега.
Дирекция благоустройства города, подрядные организации, а также управляющие компании в настоящее время активно посыпают тротуары и дорожки противогололедной смесью. За минувшие выходные было использовано свыше 350 кубометров данной смеси.
ИСТОЧНИК KP.RU
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