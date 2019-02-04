В Рязанской области двое детей на санках попали под автомобиль

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-04T10:52:32+03:00

Всего за пятницу и выходные в ДТП пострадали 14 человек

Изменить размер текста: A A

2 февраля в Сасовском районе мальчики 5 и 7 лет, катаясь на санках, попали под автомобиль. По предварительной информации, они случайно выехали на дорогу, когда по ней двигался ВАЗ под управлением 39-летнего местного жителя.

- В результате происшествия дети получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь, - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Всего за пятницу и выходные дни, с 1 по 3 февраля, в 9 ДТП на территории региона пострадали 14 человек. Еще 71 авария обернулась только материальным ущербом. Автоинспекторы поймали 27 пьяных за рулем и выявили 2356 нарушений ПДД.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU