В Рязанской области двое детей на санках попали под автомобиль
2 февраля в Сасовском районе мальчики 5 и 7 лет, катаясь на санках, попали под автомобиль. По предварительной информации, они случайно выехали на дорогу, когда по ней двигался ВАЗ под управлением 39-летнего местного жителя.
- В результате происшествия дети получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь, - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Всего за пятницу и выходные дни, с 1 по 3 февраля, в 9 ДТП на территории региона пострадали 14 человек. Еще 71 авария обернулась только материальным ущербом. Автоинспекторы поймали 27 пьяных за рулем и выявили 2356 нарушений ПДД.
Фото: УМВД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU