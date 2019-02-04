В центре Рязани до глубокой ночи устраняли аварию на водопроводе

СЕГОДНЯ 10:05 2019-02-04T10:06:28+03:00

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3 февраля в 16.50 из-за аварии отключили холодное водоснабжение в ряде домов центра Рязани. Как уточнили в пресс-службе администрации города, прорвало участок в районе дома 2 на улице Фрунзе.

Коммунального блага, по официальной информации, рязанцы лишились по следующим адресам:

- ул.Горького д.15,15к1;

- ул.Фрунзе д.2,4,5,7;

- ул.Маяковского д.22;

- ул.Есенина д.108, 110.

Теперь водоснабжение восстановлено, причем работы продлились до глубокой ночи - «Водоканал» сообщил об их завершении в 4-м часу.

ИСТОЧНИК KP.RU