2019-02-04T09:48:21+03:00
Общество

В Рязани суд восстановил на работе уволенного после ЧП водителя троллейбуса

МУП «УРТ» всеми силами пыталось избежать этого
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Уволенному после ЧП водителю троллейбуса из Рязани удалось восстановиться на работе: проиграв в Советском районном суде, МУП «УРТ» не смогло убедить в своей правоте и областной. Как сообщает пресс-служба последнего, работодателю также придется выплатить истцу зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать ему моральный вред.

В апреле 2018 года у заезжавшего в депо троллейбуса токоприемник сошел с контактной сети, из-за чего могла упасть опора этой сети. Водитель тут же вышел на дорогу, поднялся на крышу и принялся устранять неисправность. Действовал он без сигнального жилета, что является нарушением. Руководство муниципального предприятия посчитало, что этого достаточно, чтобы распрощаться с работником…

Фемида же решила иначе, ведь ситуация требовала незамедлительно предупредить водителей о грозящей опасности, поэтому ни делать выговор, ни увольнять «провинившегося» не стоило. Приказ о выговоре тоже решено отменить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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