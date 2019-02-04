В центре Рязани пожарные спасли трех человек из горевшей квартиры
Инцидент произошел вечером воскресенья
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3 февраля на Первомайском проспекте в Рязани загорелась четырехкомнатная квартира в пятиэтажном доме. На вызов, поступивший в 18.44, выезжали 10 пожарных на 3 единицах спецтехники.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области, пламя распространилось в туалетной комнате и коридоре. Пожарные не только справились с возгоранием, но и спасли из огня трех человек.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU