Новая неделя в Рязани начнется с гололеда и тумана

СЕГОДНЯ 15:55 2019-02-03T15:55:17+03:00

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Метеорологи составили прогноз погоды в Рязани на понедельник, 4 февраля. Он опубликован Управлением МЧС по Рязанской области.

В ночь на 4 февраля ожидаются небольшие, местами умеренные осадки – снег, мокрый снег, дождь, в зависимости от температуры воздуха. Днем также местами небольшие осадки – мокрый снег и дождь. На дорогах ожидается туман и гололедица, местами сильная. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -5...0°С, днем -4…+1°С.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории Рязанской области, как ожидается, не выйдут за пределы нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU