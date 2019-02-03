В Рязани встретили корейский Новый год – соллаль

СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-03T15:18:55+03:00

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Второй год подряд корейская диаспора в Рязани отмечает Новый год своего восточного лунно-солнечного календаря – соллаль, который наступает в ночь с 3 на 4 февраля. Празднование прошло в Рязанском дворце молодежи, где часто собираются представители различных национальных общин. В Рязанской области около 500 жителей – этнические корейцы.

На празднике исполнялись корейские песни (в том числе выступил рязанец корейского происхождения Николай Моро), а на стол были выставлены традиционные национальные салаты, плов и напиток соджу. Гостями, приехавшими из Москвы, были иностранные дипломаты и оркестр барабанщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU