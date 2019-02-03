Посетители Рязанского музея ВДВ увидели новую «афганскую» фотовыставку
В Рязанском музее воздушно-десантных войск завершается работа фотовыставки, посвященной участию воинов-десантников в боях на территории Афганистана в 1979-1989 годах. Она приурочена к 30-летию вывода советских войск из этой страны, которое будет отмечаться 15 февраля.
На следующей неделе стенды переместятся в 137-й гвардейский парашютно-десантный полк, военнослужащие которого смогут познакомиться с историей службы старших поколений. На многих фото – выпускники Рязанского училища ВДВ, их боевые будни и быт.
– Кроме этой фотовыставки, в основном экспозиции музея посетителям доступны десятки экспонатов, рассказывающих о боевых действиях десантников в Афганистане, их личные вещи, образцы оружия тех времен. Также в нынешнем месяце еще одну выставку наших экспонатов намечается развернуть в Рязанской областной филармонии, – рассказал сотрудник музея Игорь Филатов.
Фотографии Героев – выпускников Рязанского училища ВДВФото: Владимир ФРОЛОВ
Фотография с концерта группы «Голубые береты» в афганских горахФото: Владимир ФРОЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU