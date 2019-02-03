Посетители Рязанского музея ВДВ увидели новую «афганскую» фотовыставку

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-03T13:17:14+03:00

На днях уникальные оригиналы старых фотографий будут выставлены в 137-м парашютно-десантном полку

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В Рязанском музее воздушно-десантных войск завершается работа фотовыставки, посвященной участию воинов-десантников в боях на территории Афганистана в 1979-1989 годах. Она приурочена к 30-летию вывода советских войск из этой страны, которое будет отмечаться 15 февраля.

На следующей неделе стенды переместятся в 137-й гвардейский парашютно-десантный полк, военнослужащие которого смогут познакомиться с историей службы старших поколений. На многих фото – выпускники Рязанского училища ВДВ, их боевые будни и быт.

– Кроме этой фотовыставки, в основном экспозиции музея посетителям доступны десятки экспонатов, рассказывающих о боевых действиях десантников в Афганистане, их личные вещи, образцы оружия тех времен. Также в нынешнем месяце еще одну выставку наших экспонатов намечается развернуть в Рязанской областной филармонии, – рассказал сотрудник музея Игорь Филатов.

Фотографии Героев – выпускников Рязанского училища ВДВФото: Владимир ФРОЛОВ

Фотография с концерта группы «Голубые береты» в афганских горахФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU