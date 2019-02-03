В рязанском селе раскрыта кража из дома московской пенсионерки

СЕГОДНЯ 12:20 2019-02-03T12:20:10+03:00

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55-летняя пенсионерка, жительница Москвы, приехав в село Горлово Скопинского района, где владеет частным жилым домом, обнаружила, что стекло в одном из окон разбито, внутри помещения лежит снег, а среди вещей не хватает нескольких деталей инструмента и электрического чайника.

Женщина немедленно обратилась в полицию. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» зафиксировали пропажу бензо- и электроинструмента, а затем начали расследование. Осмотрев дом, они начали опрашивать местных жителей. Выяснилось, что окно мог разбить 44-летний житель села. Мужчину быстро разыскали и выявили доказательства его причастности.

В отношении подозреваемого, который взят под стражу, возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ ("Кража"), часть 3 которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU