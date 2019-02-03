Новую школу на 1500 мест в Рязани построят за гипермаркетом «Глобус»

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-03T10:05:19+03:00

Изменить размер текста: A A

На интернет-портале госзакупок появилось сообщение об электронном аукционе. Участвовать в нем предлагается подрядчикам, желающим построить общеобразовательную школу на 1500 учащихся за гипермаркетом «Глобус». Сегодня это территория села Дядьково в Рязанском районе.

Запланировано, что сроки строительства 3-4-этажного здания составят 17 месяцев. Начальная цена аукциона на возведение первой очереди школы, в которую смогут пойти первые 500 учащихся, составляет почти 479 миллионов 407 тысяч рублей. В ходе аукциона должен победить тот, кто максимально снизит цену.

Открытие новой школы в Дядькове наверняка планируется для детей из рязанских семей: население села во время переписи 2010 года составляло всего 1908 человек, и не только 1500, но даже 500 учащихся найти там невозможно. В то же время рядом находится городские районы Дашково-Песочня и Кальное с более чем 100 тысячами жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU