В Рязанской области раскрывается 100 процентов изнасилований

СЕГОДНЯ 14:14 2019-02-02T14:14:47+03:00

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В четверг, 31 января, в следственном управлении СКР по Рязанской области состоялось расширенное заседание коллегии по итогам 2018 года.

В частности было отмечено, что в регионе наметилась устойчивая тенденция к сокращению убийств. За последние 11 лет количество последних сократилось с 154 в 2007 году до 45 в 2018 году. По сравнению с 2017 годом, в 2018 году количество убийств сократилось на 24 процента (с 59 до 45).

Похожая динамика прослеживается и по умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом: 38 преступлений в 2017 году, 28 – в 2018 году.

Повысилась раскрываемость преступлений на первоначальном этапе. По убийствам этот процент составляет 91,7; по причинениям тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом – 96,8; по изнасилованиям – 100.

ИСТОЧНИК KP.RU