За месяц водители рязанских автобусов допустили полтысячи нарушений ПДД
Почти в сотне случаев пассажирский транспорт выходил в рейс с техническими неисправностями
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С начала 2019 года в Рязанской области ГИБДД зафиксировала 491 нарушение правил дорожного движения со стороны водителей автобусов. Такую статистику привела пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Кроме того, выявлялись автобусы, работавшие на маршрутах с различными техническими неисправностями. Проводя рейды по пресечению нарушений в сфере пассажирских перевозок, полицейские выявили свыше 90 таких случаев.
11 протоколов автоинспекторы составили из-за неисправности тахографа – устройства, фиксирующего режим труда и отдыха водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU