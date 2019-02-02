2019-02-02T13:04:49+03:00
Общество

За месяц водители рязанских автобусов допустили полтысячи нарушений ПДД

Почти в сотне случаев пассажирский транспорт выходил в рейс с техническими неисправностями
Антон КОНОВАЛОВ
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С начала 2019 года в Рязанской области ГИБДД зафиксировала 491 нарушение правил дорожного движения со стороны водителей автобусов. Такую статистику привела пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Кроме того, выявлялись автобусы, работавшие на маршрутах с различными техническими неисправностями. Проводя рейды по пресечению нарушений в сфере пассажирских перевозок, полицейские выявили свыше 90 таких случаев.

11 протоколов автоинспекторы составили из-за неисправности тахографа – устройства, фиксирующего режим труда и отдыха водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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