Не найдя у тещи жены и детей, житель рязанской глубинки разбил ее телевизор

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-02T11:21:41+03:00

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В Старожиловском районе перед судом предстанет мужчина, разбивший телевизор тещи. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, случилось это 17 июня 2018 года в селе Вороново.

К потерпевшей зять заявился, надеясь застать у нее в квартире своих детей и супругу, однако их там не оказалось. Незваный гость решил выместить злобу на телевизоре и причинил ущерб на сумму почти 27 тысяч рублей. Называется даже марка устройства - LG Ultra HD.

Статья 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»), по которой обвинили сельчанина, предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU