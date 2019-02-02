2019-02-02T10:16:37+03:00
Происшествия

На пожаре в рязанской пятиэтажке погиб мужчина

Из-за сильного задымления 15 человек эвакуировали из дома
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1 февраля на улице Островского в Рязани случился пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Хотя площадь, затронутая пламенем, в итоге составила всего 1 квадратный метр, из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 15 жильцов подъезда, в том числе двух детей.

Как сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Рязанской области, в результате происшествия погиб мужчина, личность которого устанавливается. В качестве предварительной причины возгорания называется неосторожное обращение с огнем.

На вызов, поступивший в 14.53, выезжали 9 огнеборцев на 3 пожарных автомобилях.

Напомним, в поселке Мурмино под Рязанью сильное задымление в подъезде стало причиной гибели пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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