Рязанская селянка из-за мести разместила в Интернете интимные фото знакомой

СЕГОДНЯ 18:35 2019-02-01T18:35:29+03:00

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Мы рассказывали о том, как молодой человек, пытаясь отомстить экс-возлюбленной, в ноябре прошлого года разместил в Интернете ее интимные фото и видео. Жительница села Перкино Спасского района решила пойти тем же путем. Из-за обиды на свою знакомую разместила в социальной сети «ВКонтакте» ее предельно откровенные фотографии.

Была проведена соответствующая экспертиза. Определения порнографии, предлагаемые российскими юристами, в учебной литературе и комментариях к УК РФ практически однотипны. В них указывается, что "порнография характеризуется непристойным, грубо натуралистическим, предельно циничным изображением половой жизни людей с целью вызвать похотливые желания и помыслы».

Так вот, проведенной экспертизой фотографии «обидчицы» отнесены к порнографическим материалам. Прокуратурой Спасского района утверждено обвинительное заключение по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ. Это распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). Об этом сообщает сайт ведомства.

В настоящее время уголовное дело рассматривается судом. За совершение этого преступления виновнице грозит наказание в виде шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU