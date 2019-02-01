2019-02-01T17:50:03+03:00
Звезды

В рамках фестиваля «Зимние дни рязанского джаза» «Фотодом» приглашает на тематическую выставку

Здесь же пройдет и концерт Мананы Оганян
Мария БЛИНОВА
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4 февраля в Музейно-выставочном центре им. Е.Каширина «Фотодом» откроется тематическая выставка «Джаз глазами рязанских фотографов», приуроченная к фестивалю «Зимние дни рязанского джаза». В экспозиции около 100 черно-белых и цветных снимков, созданных Андреем Павлушиным, Сергем Газетовым, Сергеем Гробовым и Игорем Фаткиным.

– В фотографию я пришел именно через музыку, и уже давно понял, что способен творить, пока в голове звучит мелодия. Как только она умолкает – уходит вдохновение, внутренние эмоциональные переживания, творческий накал, удерживающий в тонусе, – говорит Андрей Павлушин. – В джазе, где музыкальные фразы рождаются непосредственно сейчас, и вряд ли повторятся завтра, импровизатора ведет сам бог. И это – самое настоящее священнодействие, быть свидетелем которого – таинство. Для фотографа такие мгновения я считаю «золотым дном» в плане «золотых кадров», которые из этого могут получиться.

Сергей Газетов представит порядка 40 работ, сделанных на джазовых концертах в нашем годе за 10 лет. Причем полтора десятка портретных снимков знаменитых джазовых исполнителей сопровождаются их автографами. Среди них Бил Эванс, Игорь Бутман, Сергей Чернышев, Валерий Пономарев, Валерий Гроховский, Алексей Кузнецов, Стафорд Хантер, Борис Саволделли и другие.

– Фотография останавливает то мгновение, когда музыкант погружается в исполнение, а играется джаз именно душой. Это действо завораживает, от него получаешь двойное удовольствие: слушаешь отличную музыку и занимаешься любимым делом, – так Сергей Гробов описывает свой опыт съемки джазовых концертов, на которых он сделал снимки, представленные на выставке.

По словам же Игоря Фаткина, репортажная съемка – один из его любимых жанров, потому что ситуация исключает саму возможность вмешиваться в происходящее.

– Снимать талантливых, увлеченных своим делом людей, да еще в непредсказуемом сценическом свете — сплошное удовольствие, – говорит он.

Церемония открытия начнется в 18.00, а по ее завершении в «Фотодоме» начнется концерт рязанского автора-исполнителя Мананы Оганян. Программа составлена на стыке различных музыкальных жанров — экспериментального джаза и трип-хопа: зрителей ждут авторские переосмысления джазовых стандартов и «звуковые ландшафты» с этническими вокальными мотивами.

Напомним, «Фотодом», расположен на ул. Почтовая, д. 58.

Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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