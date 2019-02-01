В задымленном подъезде скончался рязанский пенсионер

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-01T18:55:56+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что утром 31 января в поселке Мурмино Рязанского района в многоэтажном доме произошел пожар. Загорелся электрощиток. Пожарные оперативно прибыли на место и эвакуировали людей (никто не пострадал).

Издательство «Пресса» отмечает, что в подъезде было сильное задымление. В это время 70-летний пенсионер спускался вниз из своей квартиры на пятом этаже. Мужчина вышел из подъезда и упал на глаз пожарных, которые еще не отъехали от дома.

Оперативно прибывшие на вызов сотрудники скорой констатировали смерть. Что стало причиной гибели человека, покажет судмедэкспертиза. Возможно, на здоровье мужчины негативно сказался едкий дым.

Рязанский МСО СК России по Рязанской области проводит по данному факту доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU