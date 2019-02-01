В Рязани утилизировали 62 килограмма «серой» рыбы

СЕГОДНЯ 16:31 2019-02-01T16:31:03+03:00

Ни ее происхождение, ни срок годности установить было невозможно

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Очередная проверка Россельхознадзора на территории 5-й оптовой базы (ЗАО «ТПК «На Шабулина») в Рязани выявила торговлю продукцией неизвестного происхождения. Как сообщает пресс-служба управления, инспекторы изъяли из продажи у физического лица 62 килограмма свежемороженой рыбы.

Производителя, дату изготовления, а как следствие и срок годности продукции установить не представлялось возможным из-за отсутствия необходимых документов и маркировки. Сомнения вызывала и безопасность с ветеринарно-санитарной точки зрения.

Поэтому изъятую рыбу решено было утилизировать.

ИСТОЧНИК KP.RU