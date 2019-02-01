Вслед за снятием блокады Ленинграда с опережением в Рязани отметили и победу под Сталинградом

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-01T15:57:17+03:00

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В Рязани складывается традиция отмечать Дни воинской славы России не в установленный законом срок, а в более удобные для властей дни. После того как памятный митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда, вместо 27 января провели 24-го, подобные изменения коснулись и Сталинградской битвы.

Торжества по случаю разгрома немцев прошли в Рязани 1 февраля на площади Победы, хотя официально сталинградским Днем воинской славы является 2 февраля.

Участники возложили цветы к обелиску Победы, почтили память минутой молчания и троекратным оружейным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU