Вслед за снятием блокады Ленинграда с опережением в Рязани отметили и победу под Сталинградом
Похоже, тасовать Дни воинской славы для рязанской власти становится нормально
Фото: пресс-службы администрации Рязани.
Изменить размер текста:
В Рязани складывается традиция отмечать Дни воинской славы России не в установленный законом срок, а в более удобные для властей дни. После того как памятный митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда, вместо 27 января провели 24-го, подобные изменения коснулись и Сталинградской битвы.
Торжества по случаю разгрома немцев прошли в Рязани 1 февраля на площади Победы, хотя официально сталинградским Днем воинской славы является 2 февраля.
Участники возложили цветы к обелиску Победы, почтили память минутой молчания и троекратным оружейным салютом.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»