Маршрут троллейбуса №12 изменится с 4 февраля

СЕГОДНЯ 15:53 2019-02-01T15:55:57+03:00

Вместо "Памятника Ф. Полетаеву" на табличке троллейбуса №12 теперь будет красоваться "Октябрьский городок". Фото: admrzn.ru

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Опубликовано постановление городской администрации, согласно которому маршрут троллейбуса №12 в Рязани продлен до Октябрьского городка. Как поясняют чиновники, сделано это «на основании многочисленных обращений граждан».

Стоит отметить, что конечная остановка изменится не в день публикации нормативного документа, а с 4 февраля. До нее №12 будет везти пассажиров по улицам Гагарина, Стройкова, Островского и Чкалова.

О планах продления маршрута власти извещали еще в середине декабря, но тогда же заявляли о необходимости обследовать контактную сеть на наличие такой технической возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU