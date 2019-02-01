2019-02-01T15:16:22+03:00
Общество

Новые ФАПы появятся в 13 рязанских селах и одном поселке – список

Только открылись или будут открыты в самое ближайшее время еще 7 объектов
Антон КОНОВАЛОВ
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Минздрав Рязанской области опубликовал список фельдшерско-акушерских пунктов, строительство которых запланировано на 2019 год. Объекты из перечня, в который также входит одна врачебная амбулатория, построят в 14 населенных пунктах региона. Все 13 сел и 1 поселок находятся в разных районах.

Кроме того, в перечень не вошли ФАПы, которые только открылись или будут открыты в самое ближайшее время: в с. Бычки Михайловского района (он начал работать с 1 февраля), с. Пехлец Кораблинского района, с. Безлычное Захаровского района, с. Малеевский Карьер Касимовского района, с. Вороново Старожиловского района, с. Пальные Рыбновского района, с. Инякино Шиловского района.

Что же касается 14 объектов, которые введут в эксплуатацию в дальнейшем, они будут расположены в следующих населенных пунктах:

- с. Казачья Слобода Шацкого района;

- с. Сысои Сараевского района;

- с. Петрово Ряжского района;

- с. Столпцы Старожиловского района (врачебная амбулатория);

- с. Секирино Скопинского района;

- п. Краснопартизанский Пителинского района;

- с. Терехово Шиловского района;

- с. Сергиевский Боровок Ал.Невского района;

- с. Федякино Рыбновского района;

- с. Архангелькое Милославского района;

- с. Ключ Кораблинского района;

- с. Ольхи Ухоловского района;

- с.Заокское Рязанского района;

- с. Алешино Сасовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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