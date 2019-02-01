Бывшая чиновница районной администрации Рязанской области подозревается в получении взяток на сумму более полумиллиона

СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-01T14:54:09+03:00

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По данным следствия, в апреле 2018 года чиновница в силу своего должностного положения «помогла» продать квартиру в Кораблине на аукционе, организованном для закупки городской администрацией квартир для детей-сирот. После того, как муниципальный контракт был подписан, а деньги продавцу перечислены, подозреваемая получила от владельца квартиры 150 тысяч рублей за оказанную «помощь». Практически одновременно она хотела совершить такую же манипуляцию, но уже с применением вымогательства, с еще одной жительницей Кораблина.

Ранее в отношении подозреваемой уже возбуждены два уголовных дела по аналогичным фактам получения взяток при приобретении администрацией квартир для детей-сирот. Сейчас все эпизоды объединены в одно производство, в его рамках проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается – уточняет пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU