2019-02-01T14:28:33+03:00
Общество

Рязанский браконьер на снегоходе застрял в сугробе – там его и поймали

Тушу убитой косули он сбросил по пути
Мария БЛИНОВА
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В Касимовском районе сотрудник охотхозяйства около села Ибердус услышал выстрел и, направившись в ту сторону на снегоходе, увидел незнакомца на таком же транспорте. Неизвестный, поняв, что его засекли, поспешил ретироваться.

Выдвинувшись в погоню, работник охотхозяйства смог позвонить в полицию, сотрудники которой вскоре прибыли на место, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

После недолгой погони, во время которой периодически приходилось идти по следам, снегоход и его водителя все же настигли – скрываясь мужчина забрел в такие дебри, что его транспорт просто застрял в сугробе. Туши животного и ружья при нем не оказалось, однако кровь на снегоходе была.

По следам крови полицейские нашли тушу косули. А позже обнаружили и оружие – незарегистрированное охотничье ружье со спиленными номерами.

Браконьером оказался 33-летний житель поселка Лашма, в отношении которого теперь возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в 500 тысяч рублей, или лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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