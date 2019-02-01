Стали известны подробности о трех рязанских лжесвидетелях

СЕГОДНЯ 13:42 2019-02-01T13:42:58+03:00

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Председатель Скопинского районного суда Игорь Грачев рассказал подробности дела, в ходе которого были вынесены сразу три приговора участникам судебного процесса по ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).

Напомним, что в ходе суда над женщиной, обвиняемой в мошенничестве, сразу три человека, проходившие по этому делу в качестве свидетелей, сами попали под статью о лжесвидетельстве.

- Жительница Скопина занимала руководящую должность в местной спортшколе. Пользуясь служебным положением, оформила близкого родственника в качестве руководителя секции, на самом деле он работал в Рязани на совершенно другой должности. И он сам, а также бывший тренер скопинской спортшколы и еще одна женщина говорили, что дело обстоит именно так. Были опрошены свидетели, нашли документальное подтверждение того, что все трое занимаются лжесвидетельством, - заявил Игорь Грачев. – Сколько работаю, не могу припомнить подобного в своей практике. Не понимаю, на что они надеялись в таком небольшом городке, как Скопин, обманывая судью.

ИСТОЧНИК KP.RU