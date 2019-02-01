За гибель своего сотрудника на лесопилке рязанский предприниматель заплатил штраф

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-01T13:30:05+03:00

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Прокуратура Рязанской области сообщает, что ее сотрудники провели в Клепиковском районе проверку материалов расследования несчастного случая, закончившегося гибелью человека.

Установлено, что в сентябре 2018 года индивидуальный предприниматель на своем предприятии в поселке Тума поручил рабочему пилить круглый лес на ленточной пилораме. При этом работник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. При распилке мужчина, вопреки правилам безопасности, двигался по брусу спиной вперед, в результате чего получил травмы несовместимые с жизнью.

По результатам проверки в отношении предпринимателя, допустившего пьяного сотрудника к работе, возбудили административное дело. По результатам рассмотрения дела владельцу лесопилки выписали штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU