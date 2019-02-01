2019-02-01T12:45:36+03:00
Происшествия

Рязанскую предпринимательницу уличили в уклонении от уплаты налогов

Совершив сделку на 6 миллионов рублей, она «забыла» об НДС
Антон КОНОВАЛОВ
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Скопинский межрайонный отдел СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело против индивидуального предпринимателя. Женщина подозревается в уклонении от уплаты налогов (статья 198 УК РФ) на сумму более 900 тысяч рублей, что считается крупным размером.

Поводом для уголовного преследования стала сделка на 6 миллионов рублей, совершив которую, бизнесвумен не предоставила налоговые декларации по НДС. Предметом сделки были строительно-монтажные работы и поставка строительных материалов некой организации.

Следователи собирают доказательства вины предпринимательницы, намереваясь добиться возмещения ущерба бюджетной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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