Сотрудники рязанского УФСИН приняли участие в лыжных гонках

СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-01T13:23:21+03:00

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42 сотрудника регионального управления ФСИН соревновались за победу в лыжных гонках в Мемориальном парке Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мужчины прошли дистанцию в 3 километра, а женщины 1 километр.

Несмотря на крутые подъемы и спуски, все участники добрались до финиша, а первая пятерка лыжников показала высокие результаты.

В итоге, победителем соревнований среди мужчин стал начальник караула отдела охраны ИК-5 Максим Ванюхин, а среди женщин – инспектор группы МиКБО ЖКУ УФСИН Анастасия Пономарева.

– Подобные мероприятия сплачивают коллектив, воспитывают личный состав в духе патриотизма, – отметил заместитель начальника управления полковник внутренней службы Виктор Гавриш и предложил сотрудникам и их семьям принять участие в «Лыжне России» которая в этом году пройдет 10 феврвля.

Призеры были награждены медалями и дипломами.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

Фото: УФСИН по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU