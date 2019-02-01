Сотрудники рязанского УФСИН приняли участие в лыжных гонках
42 сотрудника регионального управления ФСИН соревновались за победу в лыжных гонках в Мемориальном парке Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мужчины прошли дистанцию в 3 километра, а женщины 1 километр.
Несмотря на крутые подъемы и спуски, все участники добрались до финиша, а первая пятерка лыжников показала высокие результаты.
В итоге, победителем соревнований среди мужчин стал начальник караула отдела охраны ИК-5 Максим Ванюхин, а среди женщин – инспектор группы МиКБО ЖКУ УФСИН Анастасия Пономарева.
– Подобные мероприятия сплачивают коллектив, воспитывают личный состав в духе патриотизма, – отметил заместитель начальника управления полковник внутренней службы Виктор Гавриш и предложил сотрудникам и их семьям принять участие в «Лыжне России» которая в этом году пройдет 10 феврвля.
Призеры были награждены медалями и дипломами.
Фото: УФСИН по Рязанской области.
Фото: УФСИН по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU