Премьера семейного фильма «Тим Талер или проданный смех» в Рязани пройдет празднично

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-01T11:42:57+03:00

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21 февраля в Рязани состоится премьера семейного фильма «Тим Талер или проданный смех» и посвященный ей праздник. Сам сеанс начнется в 14.00, а развлекательная программа – в 13.00.

Организаторы запланировали небольшой концерт, интерактивную программу и даже мастер-класс. Праздник будет организован бесплатно, а билеты на сеанс реализуются по специальной цене – 150 рублей.

Сюжет фильма таков. Мальчик по имени Тим Талер больше всего на свете любил смеяться, и смех у него был жутко заразительным. Однажды на скачках Тим знакомится со странным господином, который предлагает мальчику интересную сделку: Тим продаёт ему свой смех и теперь будет выигрывать любые пари…

Ограничение по возрасту 6+. На правах рекламы.

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ИСТОЧНИК KP.RU