Опубликовано видео жесткого ДТП с четырьмя пострадавшими в центре Рязани

СЕГОДНЯ 11:11 2019-02-01T11:11:03+03:00

Volvo столкнулся с ВАЗ на высокой скорости

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На YouTube-канале «Дороги Рязани» опубликовано видео момента ДТП, которое произошло 31 января в областном центре. На перекрестке улиц Ленина и Свободы столкнулись ВАЗ и Volvo.

Как и сообщалось ранее, отечественный автомобиль пытался повернуть налево – на улицу Свободы, а Volvo ехал по улице Ленина прямо, причем, судя по записи с камеры видеонаблюдения, с довольно высокой скоростью.

Напомним, в результате аварии пострадали оба водителя и два пассажира Volvo.

ДТП в Рязани "ЖЕСТКИЙ СЛУЧАЙ" (ул.Ленина - ул.Свободы)..

ИСТОЧНИК KP.RU