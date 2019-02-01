Опубликовано видео жесткого ДТП с четырьмя пострадавшими в центре Рязани
Volvo столкнулся с ВАЗ на высокой скорости
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На YouTube-канале «Дороги Рязани» опубликовано видео момента ДТП, которое произошло 31 января в областном центре. На перекрестке улиц Ленина и Свободы столкнулись ВАЗ и Volvo.
Как и сообщалось ранее, отечественный автомобиль пытался повернуть налево – на улицу Свободы, а Volvo ехал по улице Ленина прямо, причем, судя по записи с камеры видеонаблюдения, с довольно высокой скоростью.
Напомним, в результате аварии пострадали оба водителя и два пассажира Volvo.
ДТП в Рязани "ЖЕСТКИЙ СЛУЧАЙ" (ул.Ленина - ул.Свободы)..
ИСТОЧНИК KP.RU