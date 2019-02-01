2019-02-01T10:58:28+03:00
Происшествия

Житель рязанской глубинки отработает 180 часов за угрозу убийством

Во время пьяной ссоры он приставил знакомому нож к горлу
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В Спасском районе мировой судья рассмотрел уголовное дело об угрозе убийством. Сценарий «классический» - попойка на кухне и словесный конфликт на бытовой почве.

Выкрикивая ругательства и грозя расправой, один из мужчин в ходе ссоры схватил кухонный нож и приставил его к горлу собутыльника. Потерпевший попытался выбить оружие из рук нападавшего, отделавшись при этом порезом.

По статье 119 УК РФ подсудимого наказали 180 часами обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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