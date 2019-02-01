Житель рязанской глубинки отработает 180 часов за угрозу убийством
Во время пьяной ссоры он приставил знакомому нож к горлу
Изменить размер текста:
В Спасском районе мировой судья рассмотрел уголовное дело об угрозе убийством. Сценарий «классический» - попойка на кухне и словесный конфликт на бытовой почве.
Выкрикивая ругательства и грозя расправой, один из мужчин в ходе ссоры схватил кухонный нож и приставил его к горлу собутыльника. Потерпевший попытался выбить оружие из рук нападавшего, отделавшись при этом порезом.
По статье 119 УК РФ подсудимого наказали 180 часами обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU