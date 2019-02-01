На улице Ленина в Рязани четыре человека пострадали в ДТП
Столкнулись ВАЗ и Volvo [фото]
Фото: УМВД по Рязанской области.
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31 января на улице Ленина в Рязани случилось ДТП с участием ВАЗ и Volvo. 18-летний водитель отечественного автомобиля при повороте налево - на улицу Свободы - столкнулся со встречной иномаркой, которой управлял 38-летний житель Ряжского района. Затем Volvo врезался в дорожное ограждение.
Инцидент произошел примерно в 21.25. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, в результате столкновения пострадали оба водителя и двое пассажиров Volvo. Остальные обстоятельства уточняются.
Фото: УМВД по Рязанской области.
Фото: УМВД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU