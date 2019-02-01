2019-02-01T10:13:47+03:00
Происшествия

На улице Ленина в Рязани четыре человека пострадали в ДТП

Столкнулись ВАЗ и Volvo [фото]
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
Изменить размер текста:

31 января на улице Ленина в Рязани случилось ДТП с участием ВАЗ и Volvo. 18-летний водитель отечественного автомобиля при повороте налево - на улицу Свободы - столкнулся со встречной иномаркой, которой управлял 38-летний житель Ряжского района. Затем Volvo врезался в дорожное ограждение.

Инцидент произошел примерно в 21.25. Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, в результате столкновения пострадали оба водителя и двое пассажиров Volvo. Остальные обстоятельства уточняются.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24