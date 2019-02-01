Роспотребнадзор проследит за температурой в социальных учреждениях
Роспотребнадзор по Рязанской области заявил об усилении контроля за температурой в объектах социальной инфраструктуры. Это лечебно-профилактические, образовательные организации, учреждения социального обслуживания, приюты и интернаты.
Как сообщает пресс-служба управления, инспекторы проверяют соблюдение гигиенических нормативов, режимов проветривания, уделяют внимание исправности систем отопления и эффективности их работы.
При этом рязанцам напоминают, что, например, у дошколят в игровых должно быть не менее 21 градуса, в спальнях – не менее 19. В общеобразовательных организациях норматив допускает 18 градусов. А 20-грудусный порог установлен для палат лечебно-профилактических учреждений, помещений приютов и интернатов, жилых комнат в учреждениях для престарелых и инвалидов.
ИСТОЧНИК KP.RU