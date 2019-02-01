Роспотребнадзор проследит за температурой в социальных учреждениях

СЕГОДНЯ 09:55 2019-02-01T09:55:47+03:00

Региональное управление заявило об усилении контроля в этой сфере

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор по Рязанской области заявил об усилении контроля за температурой в объектах социальной инфраструктуры. Это лечебно-профилактические, образовательные организации, учреждения социального обслуживания, приюты и интернаты.

Как сообщает пресс-служба управления, инспекторы проверяют соблюдение гигиенических нормативов, режимов проветривания, уделяют внимание исправности систем отопления и эффективности их работы.

При этом рязанцам напоминают, что, например, у дошколят в игровых должно быть не менее 21 градуса, в спальнях – не менее 19. В общеобразовательных организациях норматив допускает 18 градусов. А 20-грудусный порог установлен для палат лечебно-профилактических учреждений, помещений приютов и интернатов, жилых комнат в учреждениях для престарелых и инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU