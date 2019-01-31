2019-01-31T18:56:45+03:00
Общество

В пятницу в Рязани немного похолодает

До 0°С температура уже не поднимется
Мария БЛИНОВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 1 февраля.

По информации синоптиков, в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки – снег, мокрый снег. Кроме этого, нас снова ждет переохлажденный дождь, то есть осадки в виде воды, которая при падении на землю при минусовой температуре, разумеется, тут же замерзает, образуя сплошную ледяную корку.

Ветер при этом ожидается южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью достигнет -5...-10°С, днем столбики термометров поднимутся не выше -1...-6°С.

Вниманию водителей: на дорогах сильная гололедица, в отдельных районах туман!

ИСТОЧНИК KP.RU

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