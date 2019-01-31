2019-01-31T17:42:42+03:00
Недвижимость

В пятницу свет отключат на пяти улицах Рязани

Электричества не будет до четырех часов дня
Мария БЛИНОВА
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В пятницу, 1 февраля, на пяти улицах Рязани отключат свет, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Выключение вызвано ремонтными работами на воздушной линии, уточняют в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города.

С 9.30 до 16.00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

– улица Коломенская, дома с 51 по 65;

– улица Ветеринарная, дома с 16 по 30;

– 4-й Коломенский проезд, дома с 1 по 8;

– 5-й Коломенский проезд, дома с 1 по 15;

– 6-й Коломенский проезд, дома 1, 3, 5 и 7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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