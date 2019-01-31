В рязанский травмцентр каждый час поступает 4-5 пациентов, упавших на льду

СЕГОДНЯ 16:27 2019-01-31T16:30:39+03:00

Иногда перед входом в травмцентр дожидается по четыре машины «скорой помощи» Фото: Владимир ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

31 января с утра подъезд к рязанскому амбулаторно-травматологическому центру (АТЦ) на улице профессора Никулина занят машинами «скорой помощи». Одновременно их тут паркуется от двух до четырех. Каждый час они привозят в АТЦ по 4-5 пациентов, упавших на льду и почувствовавших боль в разных частях тела. Другие приходят собственными ногами. Если за весь вчерашний день центр принял 72 человека с травмами, то сегодня уже к полудню обратившихся или доставленных оказалось более 80.

Сотрудники центра осматривают травмированных, делают рентгеновские снимки. У тех, кому повезло, переломов костей не обнаруживают. Их осторожно уводят под руку родственники или увозят домой таксисты. Тех, кому требуется госпитализация, ждут все те же машины «скорой помощи» – чтобы доставить в травматологические отделения БСМП (на ул. Дзержинского) или ОКБ (в Канищеве).

А в это время рязанские коммунальщики сражаются с гололедом на улицах и площадях. Дорожки густо посыпаются песком (для этой работы задействовано 140 человек), целые бригады людей с лопатами счищают наледь с тротуаров вдоль Первомайского проспекта.

Пострадавших ведут под руки или катают на каталкахФото: Владимир ФРОЛОВ

В спальных районах пешеходные дорожки густо посыпают пескомФото: Владимир ФРОЛОВ

Очищение от наледи площади ПобедыФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU