Заключенные рязанской колонии слепили Спанч Боба и зайца
В ИК №1 подвели итоги конкурса снежных скульптур
Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.
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В исправительной колонии №1 инициативная группа из 10 человек, предварительно договорившись с администрацией учреждения, вылепила из снега фигуры животных и персонажей популярных мультфильмов.
- Скульпторы создали целые композиции - медведь, охотящийся за рыбой, Спанч Боб и длинноухий заяц и, конечно же, жизнерадостный символ наступившего года, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
Авторы скульптур, набравших больше всего положительных отзывов, получили специальные призы.
Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU