Заключенные рязанской колонии слепили Спанч Боба и зайца

СЕГОДНЯ 17:09 2019-01-31T17:09:20+03:00

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В исправительной колонии №1 инициативная группа из 10 человек, предварительно договорившись с администрацией учреждения, вылепила из снега фигуры животных и персонажей популярных мультфильмов.

- Скульпторы создали целые композиции - медведь, охотящийся за рыбой, Спанч Боб и длинноухий заяц и, конечно же, жизнерадостный символ наступившего года, - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Авторы скульптур, набравших больше всего положительных отзывов, получили специальные призы.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU