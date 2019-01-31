2019-01-31T16:03:47+03:00
Происшествия

На пожаре в рязанском поселке Мурмино спасено семь человек

В жилом доме загорелся электрощиток
Роман ДОРОФЕЕВ
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В четверг, 31 января, в 8.25 на пульт единой службы спасения поступило сообщение о пожаре в поселке Мурмино Рязанского района. Горел жилой панельный дом. Из-за потенциальной угрозы для жизни, здоровья и имущества многих рязанцев на пожар незамедлительно выехали три пожарных автомобиля и 10 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Пресс-служба МЧС по Рязанской области сообщает, что на пожаре спасено семь человек. Уничтожен электрощиток на первом этаже. Причины произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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