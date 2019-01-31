В рязанской глубинке бродячие собаки грызут домашних животных и пугают почтальонов

СЕГОДНЯ 15:55 2019-01-31T16:23:17+03:00

При этом служба по их отлову в области только одна, а реально работающей системы для ограничения их численности нет

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В Пронске бродячие собаки за ночь загрызли несколько домашних котов. Как сообщает издательство «Пресса», сбивающиеся в стаи «друзья человека» - больная тема как для поселка, так и для всего района, особенно в конце зимы (то же самое, наверняка, можно сказать о регионе в целом). Причем нередко проблемы приносят четвероногие, отпущенные хозяевами «погулять»:

- В прошлом году было рассмотрено 12 протоколов в отношении хозяев – они несут полную ответственность за своих животных. Например, в Тырнове собака, которую выпустили погулять, загрызла козу, в Мамонове – соседскую собачку, - цитируют районные журналисты секретаря административной комиссии Елену Шапкину.

Глава администрации Пронска Виктор Радько посетовал, что в Рязанской области действует лишь одно специализированное учреждение - МБУ «Городская служба по контролю за бездомными животными». Для райцентра очередь на отлов настанет только в конце февраля, а для Новомичуринска – в начале месяца.

В местные администрации жалуются местные жители, включая почтальонов, которые по долгу профессии контактируют с собачьими стаями, пожалуй, чаще остальных, и видят в них опасность.

Нельзя не сказать, что в сложившейся ситуации, прежде всего, виноваты сами люди, отсутствие культуры содержания домашних животных и системы, которая реально ограничивала бы численность и возможность размножения братьев наших меньших, живущих на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU