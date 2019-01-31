На пожаре в пятиэтажном общежитии Рязани пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 14:53 2019-01-31T15:05:24+03:00

С отравлением он отправлен в больницу

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В четверг, 31 января, в 7 часов 39 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в областном центре, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

Пожар возник в пятиэтажном общежитии на улице Бирюзова. На место выехали три пожарных автомобиля, 13 сотрудников Государственной противопожарной службы.

В результате огонь повредил одну комнату. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМЧС, на пожаре пострадал мужчина – с отравлением он отправлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU