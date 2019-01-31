2019-01-31T15:29:07+03:00
Общество

Из 40 катков, обещанных администрацией Рязани, работает лишь половина

На некоторых площадках лед и вовсе не заливали
Константин МОГИЛИН
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Из 40 бесплатных катков, обещанных городской администрацией в начале зимы, приведены в порядок меньше половины. На некоторых площадках лед и вовсе не заливали, сообщает съемочная группа ГТРК «Ока».

- Жителям Советского округа по улице Вторые Бутырки повезло ровно вполовину больше. Каток есть, но одна его часть утонула в сугробах. Спортивное сооружение выглядит заброшенным, - поделились журналисты телекомпании.

Схожие впечатления складываются от посещения катков на Тимакова, 10 и на улице Семены Середы. Ледовая площадка на Березовой и вовсе оказалась спрятанной за высоким забором на закрытой территории. А на каток во дворе дома на улице Новоселов рискуют выходить только самые опытные и отчаянные: из-за некачественой заливки лед здесь крайне неровный.

В итоге в ряде дворов жильцы заботятся о катках сами: заливают, чистят, при необходимости ремонтируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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