2019-01-31T13:45:02+03:00
Происшествия

Не желая уходить из квартиры рязанки, гостья зарезала ее – дело передано в суд

Преступление произошло в ноябре на улице Интернациональной
Антон КОНОВАЛОВ
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Следственный комитет передал в суд дело рязанки, которая, будучи в гостях, убила хозяйку квартиры. Как сообщает пресс-служба областного управления, на сбор доказательств ушло меньше двух месяцев.

26 ноября 2018 года на улице Интернациональной мужчина выпивал в компании знакомого и двух барышень. Вернувшейся с работы супруге, что логично, это не понравилась, она стала ругаться и выгонять собутыльников мужа. Тут одна из участниц застолья - ранее судимая 33-летняя жительница города - взялась за нож и воткнула его хозяйке в грудь. Женщина скончалась на месте.

Пока шло расследование, предполагаемая преступница находилась под стражей. Теперь обвинительное заключение в отношении нее утверждено прокуратурой, а значит скоро она предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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