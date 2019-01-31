Губернатор попросил рязанцев не садиться за руль автомобилей и не выходить из дома

СЕГОДНЯ 13:35 2019-01-31T13:35:06+03:00

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В четверг, 31 января, губернатор Николай Любимов поручил обеспечить безопасность людей в связи с усилением гололедицы. Температурный режим около 0 градусов по Цельсию, а также пришедший днем ранее в регион охлажденный дождь, превратили улицы и тротуары Рязани в настоящий каток. Ожидается, что гололедица сохранится еще несколько дней.

Глава региона обратился в УМВД с просьбой усилить контроль, в первую очередь речь идет о дорожной ситуации в регионе. Перед коммунальными и дорожными службами поставлена задача незамедлительно приступить к очистке и обработке дорог и тротуаров. Работа должна вестись круглосуточно!

Министерству здравоохранения Любимов поручил подготовить лечебные учреждения к возможному увеличению пациентов.

Жителей региона Николай Любимов попросил по возможности не выходить на улицу и не садиться за руль своих автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU